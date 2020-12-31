МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг, последний день 2020 года, несколько снижается, при этом с начала года металл подорожал на четверть на ожиданиях по восстановлению экономики Китая, крупнейшего потребителя этого промышленного металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,32%, до 3,5332 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала года стоимость выросла на 24,8%.

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,15%, до 7847,5 доллара, алюминия — выросла на 0,43%, до 1999,5 доллара, цинка — поднялась на 0,81%, до 2784,5 доллара за тонну.

Главной темой 2020 года стала пандемия коронавируса. Китай ровно год назад проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. Ожидания в экономике-2021: год робких надежд

Связанные с заболеванием карантинные меры привели к падению мировой экономики в первом полугодии: упали спрос, производство, торговля, туризм, особенно сильно затронула пандемия сферу авиаперевозок и автомобильный сектор, в основном из-за ограничений на передвижение. КНР раньше других стран смогла справиться с пандемией.

Медь потеряла в цене лишь в январе, марте и сентябре, в остальные месяцы наблюдался рост стоимости этого промышленного металла, при этом в июне и ноябре месячный рост превысил 10%. Стоимость меди поддерживали ожидания по восстановлению экономики Китая и перспективы по вакцине от коронавируса, а также ослабление доллара, который упал до минимума с апреля 2018 года. Более дешевый доллар поддерживает спрос на медь, поскольку в этом случае металл становится доступнее при покупке в другой валюте.