МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику в первый торговый день 2021 года в надежде на то, вакцины против коронавируса и финансовая поддержка со стороны властей будут способствовать восстановлению мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. США предрекли коллапс системы здравоохранения из-за COVID-19

По состоянию на 14.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,53% — до 30658,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 12939,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 3768,38 пунктов.

Инвесторы начинают новый год на оптимистичной ноте в ожидании того, что широкомасштабное внедрение вакцин против коронавируса позволит мировой экономической активности вернуться к уровню до пандемии.

"По-прежнему есть действительно плохие новости в том, что касается вируса, но рынок игнорирует их из-за вакцин. Мы, безусловно, настроены позитивно, учитывая ожидаемое восстановление экономики, исторически низкие процентные ставки, большие бюджетные расходы и перспективы денежно-кредитной политики: весь этот позитив остается", — сказал главный инвестиционный менеджер Kleinwort Hambros Фахад Камаль (Fahad Kamal), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

В конце прошлого года конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о программе стимулирования экономики примерно в 900 миллиардов долларов в рамках документа о госбюджете на следующий год. А после этого Трамп также потребовал, чтобы американцам выплатили не условленные 600 долларов на человека, а по 2 тысячи каждому.