МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Акции группы Wirecard, прославившейся скандалом вокруг мошеннических манипуляций группы, подорожали с начала текущего года на 300%, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в еврозоне в декабре вырос хуже прогноза

По состоянию на 14.56 мск акции Wirecard дорожали на 10,98%, до 1,152 доллара за бумагу. В ходе торгов стоимость достигала 1,345 доллара, что является максимумом с августа 2020 года.

За прошлый год акции практически обесценились: в начале года акция группы стоила около 130 долларов, а в конце всего 0,3 доллара. В первый день торгов 2021 года ценные бумаги Wirecard подорожали почти на 60%, а во второй — на 112%. В итоге, с начала года акции выросли в цене на 332,5%.

Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка ИТ, компания Wirecard, отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан, но затем освобожден под залог, его подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.

В настоящее время власти ФРГ расследуют деятельность бывших менеджеров Wirecard. Трое из них, в том числе Браун, арестованы. Один из ключевых экс-сотрудников, австриец Ян Марсалек, скрывается от следствия. По данным немецких СМИ, он может находиться в Белоруссии или России. Посольство Австрии в РФ заявляло РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию.