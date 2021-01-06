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https://1prime.ru/Financial_market/20210106/832757097.html
Доллар перешел к росту после достижения минимума с 2018 года
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Курс доллара перешел к росту после достижения минимума с марта 2018 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.10 мск курс евро к доллару опускался до 1,2269 доллара... ПРАЙМ, 06.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту после достижения минимума с марта 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.10 мск курс евро к доллару опускался до 1,2269 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2294 доллара. Курс доллара к иене рос до 103,38 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 102,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,34%, до 89,74 пункта.
Ранее в ходе торгов индекс доллара опускался до 89,21 доллара, что является минимумом с марта 2018 года. Давление на доллар оказали новости вокруг выборов в сенат. По данным телеканала NBC News, демократ Рафаэль Уорнок побеждает на втором туре выборов в сенат в американском штате Джорджия.
Демократам нужно выиграть оба сенатских кресла от Джорджии, чтобы получить контроль над сенатом США вслед за палатой представителей и укрепить возможности будущей администрации Джо Байдена в проведении внутренней политики. Трейдеры ожидают, что демократы будут выступать за усиление стимулирования экономики, что ослабит доллар.