МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту после достижения минимума с марта 2018 года, свидетельствуют данные торгов. Нефть ускорила рост на данных из США

По состоянию на 19.10 мск курс евро к доллару опускался до 1,2269 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2294 доллара. Курс доллара к иене рос до 103,38 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 102,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,34%, до 89,74 пункта.

Ранее в ходе торгов индекс доллара опускался до 89,21 доллара, что является минимумом с марта 2018 года. Давление на доллар оказали новости вокруг выборов в сенат. По данным телеканала NBC News, демократ Рафаэль Уорнок побеждает на втором туре выборов в сенат в американском штате Джорджия.

Демократам нужно выиграть оба сенатских кресла от Джорджии, чтобы получить контроль над сенатом США вслед за палатой представителей и укрепить возможности будущей администрации Джо Байдена в проведении внутренней политики. Трейдеры ожидают, что демократы будут выступать за усиление стимулирования экономики, что ослабит доллар.