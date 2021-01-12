МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник растет, отыгрывая внешний и внутренний позитив, следует из данных Московской биржи. Рубль уверенно растет к доллару на нефтяных рекордах

Обновление рынком нефти максимумов с февраля 2020 года и крепнущий рубль поддерживают рост стоимости российских акций, особенно выраженной в долларах.

Рублевый индекс Мосбиржи на 16.39 мск повышался в пределах 0,1%, до 3484 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1480 пунктов. Разница в динамике обусловлена укреплением рубля. Доллар днем теряет 53 копейки, до 74,13 рубля.

Ранее в понедельник индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3520,66 пункта, РТС – максимум с февраля 2020 года, увеличившись до 1496,04 пункта.

РОСТ НА НЕФТИ

Российский фондовый рынок во вторник повышается, в первую очередь, благодаря росту нефтяных котировок, обновляющих максимумы с февраля 2020 года. Нефть дорожает на ожиданиях по запасам в США

Так, стоимость барреля марки Brent растет на 1,3%, до 56,4 доллара и уже поднималась до 56,72 доллара, что является максимумом с февраля прошлого года.

Участники рынка ожидают публикации данных минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в стране на прошлой неделе. Аналитики полагают, что запасы нефти сократились на 2,7 миллиона баррелей. Таким образом, может быть зафиксировано снижение показателя пятую неделю подряд.

Кроме того, инвесторы оценивают перспективы по балансу спроса и предложения на рынке нефти. Текущие условия соглашения о снижении добычи были продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить. Готовность королевства дополнительно поддержать рынок способствует росту котировок нефти.

При этом западные фондовые индексы не демонстрируют единой динамики, не давая четкого сигнала относительно аппетита к риску на торговых площадках. Бумаги российских компаний в основном дорожают на бирже Лондона

В лидерах роста цены на российской площадке — бумаги АФК "Система" (+2,6%), "Юнипро" (+1,9%), "Лукойла" (+1,8%). Снижаются бумаги Polymetal (-2,3%), Petropavlovsk (-1,4%), "Северстали" (-2,1%), "Детского мира" (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ

Инвесторы ожидают новых бюджетных стимулов для экономики США от избранного президента Джо Байдена, которые должны быть опубликованы в четверг, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". По словам Байдена, этот пакет исчисляется "триллионами долларов", добавляет он.

"После достижения новых вершин российские фондовые индикаторы немного откатились в рамках коррекции из-за некоторого ухудшения внешнего фона. Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 3450 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1447 пунктов. В случае ухудшения внешнего фона эти поддержки могут быть проверены на прочность", — добавил Бабин.

Пока что веских сигналов для разворота вниз стоимости рисковых активов не поступает, а основным краткосрочным риском для российских акций является их перекупленность, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".