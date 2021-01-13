МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на фоне сохранения общей неопределенности, вызванной в большей степени политической ситуацией в США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций ушел в минус в отсутствие сильных внешних сигналов

По состоянию на 18.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,76%, или на 14,1 доллара — до 1858,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% — до 25,547 доллара за унцию.

В центре внимания рынков остается также политическая ситуация в США. Как ожидается, в среду палата представителей конгресса рассмотрит вопрос об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа по статье "Подстрекательство к мятежу". Призывы к этому начали звучать после того, как, по мнению демократов и даже отдельных республиканцев, Трамп призывал своих сторонников идти к конгрессу, что закончилось его штурмом. На этом фоне привлекательность золота как актива-"убежища" растет.

При этом аналитики полагают, что дальнейшую динамику стоимости драгметалла определить непросто. "У нас есть неуверенность в том, что будет происходить на фронте фискального стимулирования в течение следующих нескольких месяцев, и пока мы не получили более подробную информацию об этом, цена на золото может пойти в любом направлении",- полагает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство Рейтер.