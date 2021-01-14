МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут на фоне общего подъема рисковых настроений на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.16 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,5%, до 6779,11 пункта, французский CAC 40 — на 0,3%, до 5679,48 пункта, немецкий DAX — на 0,45%, до 14001,85 пункта.

В четверг на мировых фондовых рынках преобладают рисковые настроения в свете оптимистичных перспектив мировой экономики. Так, азиатские рынки в основном показали рост, фьючерсы на основные американские фондовые индексы также в "зеленой" зоне. Заставят доплатить. Что банки узнают о ваших расчетах наличными

Оптимизм инвесторов поддерживается перспективами восстановления крупнейших мировых экономик — США и КНР. Избранный президент США Джо Байден обещал изложить свою экономическую программу 14 января. Байден подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

Между тем, статданные показали, что китайский экспорт в декабре вырос больше, чем ожидалось. Согласно официальным данным, экспорт Китая в декабре 2020 вырос на 18,1% в годовом выражении при прогнозе роста в 15%. Импорт КНР вырос в декабре на 6,5%, хотя аналитики прогнозировали рост на 5%.

При этом немецкий DAX немного замедлил темпы роста после выхода данных о состоянии ВВП страны. ВВП Германии в 2020 году упал на 5% после 10 лет непрерывного роста. При этом снижение оказалось чуть лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение в 2020 году на 5,1%.