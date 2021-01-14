МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном растут в четверг в ожидании выступления избранного президента Джо Байдена, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,3% — до 31053 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,34%, до 12927,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — рос на 0,12%, до 3808,12 пункта.

Байден обещал изложить свою экономическую программу 14 января. При этом ранее он говорил, что для преодоления последствий пандемии и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции. По его словам, пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов". Какие продукты и товары подорожают после Нового года первыми

"Дополнительное стимулирование будет благоприятным фактором для фондовых рынков и укрепит ожидания экономического роста", — сказал газете Wall Street Journal глава отдела частных банковских инвестиций SYZ Private Banking Люк Филип (Luc Filip). "Ключевое значение будет иметь то, как это будет реализовано, вплоть до реальной экономики и небольших компаний", — добавил он.

Кроме того, трейдеры ждут статистики с рынка труда США. До открытия торгов министерство труда страны сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 9 января. Аналитики ждут снижения показателя на 7 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 780 тысяч заявок.