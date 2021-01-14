События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 января
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 15 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|предв.
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|0,8%
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|1,3%
|0,5%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (ноябрь)
|1,7%
|0,9%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|10,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|-12 млрд ф.ст.
|-10,18 млрд ф.ст.
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (ноябрь)
|-4,54 млрд ф.ст.
|-1,4 млрд ф.ст.
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,2%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,2%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|-0,5%
|-0,5%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь)
|-0,6%
|-0,6%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|30 млрд евро
|26 млрд евро
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|-0,9%
|-0,1%
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (январь)
|4,9
|6
|16:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,4%
|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|-1,1%
|-0,2%
|17:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|-4,8%
|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|0,4%
|0,5%
|17:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (декабрь)
|-5,5%
|18:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (ноябрь)
|0,7%
|0,5%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
|74,6
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
|80,7
|80
|18:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (ноябрь)
|0,3%
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|267
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|351
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|3,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|518,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|279,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|25,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-34,8 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-3,9 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|50,2 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|0,8 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|143 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за декабрь и весь 2020
|14-15 янв
|RUB
|Гайдаровский Форум: Россия и мир после пандемии /объединенный формат: эксперты и спикеры — на площадке РАНХиГС, участники — онлайн/
https://1prime.ru/Financial_market/20210114/832809442.html