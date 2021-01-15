МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются, инвесторы опасаются влияния продолжающегося распространения коронавируса на экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,27%, до 6784,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 5655,07 пункта, немецкий DAX — на 0,31%, до 13945,3 пункта.

Коронавирус продолжает распространятся, несмотря на то, что многие страны уже начали вакцинирование граждан. Перспектива ужесточения ограничений в Германии и Франции снижает оптимизм в отношении восстановления мировой экономики. Накануне СМИ сообщили, что 20 января может пройти экстренная видеоконференция канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав регионов, целью которой будет согласование единых правил в отношении ограничения контактов, работы школ и детских садов, а также введение дополнительных ограничений. Мир столкнется с очередным "газовым бумом"

Тем временем власти Франции с 18 января ужесточат условия въезда в страну: для прибывающих из стран за пределами ЕС будет требоваться обязательный негативный тест на COVID-19 при посадке в самолет и прохождение недельного карантина.

Инвесторы также обратили внимание на статистику. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в ноябре снизился до 25,8 миллиарда евро с 30 миллиардов в октябре, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидающих его снижения до 26 миллиардов. Кроме того, стало известно, что объем промышленного производства в Великобритании в ноябре снизился на 0,1% к октябрю, а в годовом выражении — упал на 4,7%. Месячное снижение промпроизводства стало первым с апреля, когда показатель обрушился на 19,6%, следующие шесть месяцев показатель рос.

"Рынок акций Великобритании в настоящее время торгуется с дисконтом и весьма привлекателен для глобальных инвесторов, но, похоже, пока что он удерживается, поскольку третья волна коронавируса и более слабая экономика серьезно сказываются на настроениях участников рынка", — считает стратег SocGen Роланд Калоян (Roland Kaloyan), которого цитирует агентство Рейтер.