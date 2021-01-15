МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День Мартина Лютера Кинга — выходной на биржах США, в частности на Нью-Йоркской фондовой бирже    
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (декабрь) 2,6% 3,2%
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 2,7% 3,2%
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (4кв2020) 4,9% 6,1%
5:00 CNY Китай — ВВП с начала года /YTD/ (г/г) (4кв2020) 0,7%  
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (декабрь) 7% 6,9%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г)(декабрь) 2,3%  
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национальное бюро статистики Китая/    
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) 0%  
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,3% -0,1%
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (декабрь) 246 тыс  
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (ноябрь) 6,92 млрд канад. долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
17 янв RUB Детский мир — закрытие реестра для ВОСА (12.03.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
18-22 янв RUB Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 4кв2020    