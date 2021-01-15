Курс рубля на первой полноценной рабочей неделе 2021 года показал умеренный рост против основных резервных валют, начав год походом «на север», как говорят трейдеры, подразумевая, что север находится наверху географических карт. Таким образом, неуверенное «топтание» рубля на месте во время «каникулярных торгов» (Мосбиржа работала 4-8 января) сменилось его ростом. В итоге доллар и евро опускались на неделе в район минимумом с середины декабря прошлого года, соответственно — до 73,1 рубля и 88,81 рубля.

Основным курсообразующим фактором для рубля стал рост аппетита к риску на мировых рынках на фоне новостей по пакету помощи экономике США. Геополитические риски, связанные с импичментов Дональду Трампу не очень-то заинтересовали инвесторов.

Рынок нефти при этом обновил максимум с февраля, подскочив в район 57,5 доллара за баррель сорта Brent, что также поддержало курс рубля.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю снизился на 55 копеек до уровня 73,6 рубля, евро – на 1,6 рубля до 89 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около 4,05 тысячи, как и неделей ранее.

РУБЛЬ ИСКАЛ ПОДДЕРЖКУ В НЕФТИ

Рубль начал торговую неделю снижением против доллара и евро на фоне коррекции вниз рынка нефти. Инвесторы озаботились возможным падением спроса на нефть в Китае — втором по величине потребителе нефти в мире, после нового всплеска инфицирования коронавирусом в стране.

Так, власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни. Со 2 по 8 января в провинции выявлено 137 подтвержденных случаев коронавируса и 197 бессимптомных носителей

Рост доходности гособлигаций США в начале 2021 года сигнализировал о снижении спроса на рисковые активы.

Однако рынок нефти довольно быстро пошел на обновление максимумов с февраля прошлого года, оказывая поддержу рублю. Условия соглашения ОПЕК+ о снижении добычи были продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте. При этом Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить. Готовность королевства дополнительно поддержать рынок толкала вверх котировки нефти.

Начавшаяся подготовка экспортеров к январскому налоговому периоду, для которого характерно аккумулирование рублей, также поддержала российскую валюту. По оценкам экспертов, общий объем обязательных перечислений в бюджет составит около 1,6 триллиона рублей. Впрочем, это на 37% ниже декабрьского показателя.

Волатильность рубля в середине недели вызвали события, касающиеся действий Минфина РФ. Так, ведомство заявило, что впервые с марта прошлого года будет покупать валюту по бюджетному правилу — суммарно в период с 15 января по 4 февраля 2021 года направит на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день. До этого с марта прошлого года Минфин продавал валюту.

Кроме того, Минфин РФ провел первые в начавшемся году аукционы по размещению ОФЗ и привлек около 31 миллиарда рублей. Эксперты оценили, что этого явно недостаточно – при озвученных планах привлечение должно составлять примерно 80 миллиардов рублей еженедельно. Такое несоответствие носит негативный оттенок для курса рубля.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль проводил преимущественно в росте, чем и обусловил укрепление валюты РФ по итогам недели.

Статданные показали, что китайский экспорт в декабре вырос больше, чем ожидалось — на 18,1% в годовом выражении при прогнозе роста в 15%. Импорт КНР вырос в декабре на 6,5%, хотя аналитики прогнозировали рост только на 5%. Это поддержало надежды на восстановление мировой экономики.

Этому же способствовали и заявления избранного президента США Джо Байдена, который изложил свою экономическую программу общей стоимостью порядка 2 триллионов долларов. Однако такая сумма ожидалась рынками и была в «цене», поэтому «на факте» по торговым площадкам прокатилась волна фиксации прибыли от роста рисковых активов, что надавило на рубль.

Однако представители ЦБ РФ провели вербальные интервенции, поддержавшие курс рубля. В частности, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что возобновление покупок валюты Минфином РФ не окажет значимого влияния на внутренний валютный рынок РФ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в "коронавирусный" период Центральный банк впервые, по сути, проводили контрциклическую политику, не повышая ставки, а снижая их, и пространство для такой политики еще не до конца исчерпано. В краткосрочном периоде мягкая монетарная политика играет на руку рублевым «быкам».

В то же время глава регулятора отметила, что Банк России осторожно относится к нетрадиционным инструментам денежно-кредитной политики (низким или даже отрицательным учётным ставкам и скупке активов). Для России это может быть авантюрой, пояснила она.

Таким образом, игроки российского валютного рынка пока, скорее всего, продолжат оценивать риски новой волны коронавируса, о которой предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Также они будут следить за возможной санкционной риторикой Джо Байдена, который на следующей неделе должен будет вступить в полные права президента США. Все это должно сдержать широкие колебания рубля к основным резервным валютам.