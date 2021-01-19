МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут после публикации статданных по Германии, свидетельствуют данные торгов. Доверие инвесторов к экономике Германии в январе выросло лучше прогноза

По состоянию на 13.23 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,17%, до 67342,21 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,03%, до 56015,69 пункта, минутами ранее индекс показывал рост. Немецкий DAX рос на 0,26%, до 13885,5 пункта.

Во вторник инвесторы с оптимизмом отреагировали на статистику по Германии. Согласно докладу Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе вырос до 61,8 пункта с 55 пунктов в декабре.

Кроме того, потребительские цены в Германии в декабре в годовом выражении, по окончательной оценке, ожидаемо снизились на 0,3%, как и в ноябре. В месячном выражении цены выросли на 0,5% после снижения на 0,8% в ноябре, что также совпало с прогнозами. Годовая дефляция в Германии в декабре ожидаемо составила 0,3%

Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Французский концерн Alstom отчитался о продажах в третьем квартале текущего финансового года. Так, объем продаж концерна в третьем квартале незначительно снизился по сравнению с прошлым годом, составив 2,05 миллиарда евро. За девять месяцев объем продаж снизился на 10% и составил 5,57 миллиарда евро. Акции компании растут в цене на 3,6%.

Акции швейцарской Logitech также дорожали на 1,6% после того, как компания улучшила прогноз по продажам и выручке в 2021 году на фоне высокого спроса на оборудование для удаленной работы.