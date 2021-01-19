МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на фоне ослабления курса американской валюты, инвесторы ожидают выступление кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,23%, или на 4,2 доллара — до 1833,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 1,05% — до 25,128 доллара за унцию.

Рост стоимости золота поддерживает ослабление курса доллара, благодаря чему драгметалл становится дешевле для держателей иностранной валюты.

Внимание трейдеров также сосредоточено вокруг выступления Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла ФРС. Инвесторы ожидают, что Йеллен будет говорить о важности крупного пакета экономической поддержки, а также скажет о необходимости придерживаться рыночного валютного курса.

"Инвесторы ждут подробностей относительно пакета стимулирования экономики, особенно в выступлении Джанет Йеллен…. Доллар будет существенно падать, и это поддержит цены на золото в ближайшем будущем", — отмечает основатель Circle Squared Alternative Investments Джеффри Сика (Jeffrey Sica), которого цитирует агентство Рейтер.