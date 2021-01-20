МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в день инаугурации Джо Байдена, индекс NASDAQ обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании корпоративных новостей

По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,41%, до 31057,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 1,23%, до 13359,83 пункта. Ранее показатель достиг отметки в 13367,53 пункта, что стало новым историческим рекордом. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,66%, до 3824,39 пункта.

Рынки следят за политической ситуацией в стране — в среду демократ Джо Байден вступит в должность президента. Церемония пройдет в полдень по местному времени (20.00 мск) на ступенях Капитолия США, который за две недели до этого штурмовали сторонники президента Дональда Трампа в момент формального утверждения избрания Байдена.

Кроме того, трейдеры следят за публикацией финансовых отчетов американских банков. Ранее Morgan Stanley сообщил о получении чистой прибыли по итогам 2020 года в 1 миллиард долларов, что на 22% больше показателя предыдущего года. Банк отметил, что показатели по чистой прибыли и выручке за год (11 и 48 миллиардов долларов соответственно) стали рекордными. Акции банка дорожают на 2%.

"Все дело в инаугурации…, а потом уже в доходах (компаний — ред.). Прибыль, которую зафиксировали банки, оказалась намного лучше, чем ожидалось, и рынки отреагировали на это вполне положительно", — приводит агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного стратега Slate Stone Wealth LLC в Нью-Йорке Роберта Павлика (Robert Pavlik).