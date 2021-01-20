МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду растет на 1,5% на фоне заявлений кандидата в министры финансов США Джанет Йеллен о финансовом стимулировании экономики страны, свидетельствуют данные торгов. Курс фунта стерлингов к доллару вырос до максимума с 2018 года

По состоянию на 18.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,52%, или на 27,85 доллара, до 1867,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,8%, до 25,777 доллара за унцию.

Трейдеры продолжают отыгрывать заявления Йеллен, сделанные во вторник. По ее словам, сейчас на первом месте стоит необходимость помочь людям в условиях пандемии и инвестировать в инфраструктуру и экологически чистые технологии. Она также заявила, что процентные ставки надолго останутся на очень низком уровне. Эти заявления оказали давление на курс доллара, поддержав котировки золота.

"Золото выглядит довольно позитивным после того, как вчерашние разговоры Йеллен о стимулах ослабили доллар", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Если доходность гособлигаций США начнет снижаться, золото может еще вырасти в цене, добавил аналитик.