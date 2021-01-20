МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. После инаугурации 46-го президента США Джо Байдена пока не просматривается оснований для беспокойства участников российских финансовых рынков, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

В четверг рост акций и рубля, скорее всего, продолжится, прогнозируют они. Эксперты рассказали, чего ждать от Байдена российской экономике

Ранее в среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Его приоритетами будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом.

В речи Байдена векторы внутренней и внешней политики четко не были обозначены, и инвесторы будут ждать новых сигналов, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

"Приток в фонды и спрос на облигации, возможно, снизится. Но оснований для спекулятивной игры против рубля нет. Напротив, сырьевые и фондовые рынки растут на фоне вступления в должность Байдена, и можно ожидать, что российский рынок завтра продолжит рост",- рассчитывает он.

В речи Байдена был упор на демократические ценности США, на объедение нации, угрозы коронавируса, подъем радикализма, рассуждает руководитель департамента ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников. Американцев интересуют внутренние дела и не интересуют другие страны, а примирительный тон и идея нового объедения нации нужен, чтобы не задеть никого, не спровоцировать массовых беспорядков — обстановка в США весьма накалена, говорит он.

"Внешние проблемы очень сложны и Байден хочет сохранить руки развязанными во внешней политике. Демократы хотят продвинуться в договоре по ограничению стратегических наступательных вооружений между США и Россией, и начинать президентство с нападок на Россию было бы нелогично. Очевидно, что США введут санкции против России, но до этого будут контакты по дипломатическим каналам. Возможно, Запад выставит какие то ультиматумы по поводу ситуации с Навальным или ситуации с Крымом, и уже после этих контактов будут введены санкции против России", — резюмировал он.