МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пятницу, — на американских рынках намечается коррекция после бурного роста предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,75% — до 30849 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,55%, до 13322,38 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 3820,88 пункта.

Динамика фьючерсов указывает, что рынки акций США могут открыться снижением после активного роста в предыдущие несколько дней, в ходе которого индексы обновили исторические рекорды. Эксперт оценил эффект от возвращения США в Парижское соглашение

При этом явного катализатора снижения нет, отмечают финансовые менеджеры, которых цитирует Wall Street Journal. Похоже, рынки просто берут паузу после роста на протяжении большей части января.

В последние дни инвесторы, в частности, с оптимизмом реагировали на начало сезона корпоративной отчетности, хотя некоторые обеспокоены высокими оценками в ряде секторов рынка.

По словам инвестиционного стратега Danske Bank Ларса Сковгаарда Андерсена (Lars Skovgaard Andersen), которого цитирует газета, в пятницу трейдеры предпочтут осторожность в ожидании решения ФРС США по денежно-кредитной политике на следующей неделе и новой порции корпоративной отчетности крупных американских компаний, включая Facebook, Apple и Tesla.