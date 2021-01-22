МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пятницу, — на американских рынках намечается коррекция после бурного роста предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,75% — до 30849 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,55%, до 13322,38 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 3820,88 пункта.
Динамика фьючерсов указывает, что рынки акций США могут открыться снижением после активного роста в предыдущие несколько дней, в ходе которого индексы обновили исторические рекорды.
При этом явного катализатора снижения нет, отмечают финансовые менеджеры, которых цитирует Wall Street Journal. Похоже, рынки просто берут паузу после роста на протяжении большей части января.
В последние дни инвесторы, в частности, с оптимизмом реагировали на начало сезона корпоративной отчетности, хотя некоторые обеспокоены высокими оценками в ряде секторов рынка.
По словам инвестиционного стратега Danske Bank Ларса Сковгаарда Андерсена (Lars Skovgaard Andersen), которого цитирует газета, в пятницу трейдеры предпочтут осторожность в ожидании решения ФРС США по денежно-кредитной политике на следующей неделе и новой порции корпоративной отчетности крупных американских компаний, включая Facebook, Apple и Tesla.
https://1prime.ru/Financial_market/20210122/832869764.html