2021-01-25T16:30:57+03:00
2021-01-25T16:30:57+03:00
2021-01-25T16:30:57+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210125/832885373.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 января
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ожидаемые во вторник, 26 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
AUD
Австралия — День Австралии —... ПРАЙМ, 25.01.2021
новости, мнения аналитиков, рынки
https://1prime.ru/images/83227/02/832270253.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270253.jpg
https://1prime.ru/images/83227/02/832270250.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270250.jpg
https://1prime.ru/images/83227/02/832270247.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270247.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|AUD
|Австралия — День Австралии — выходной день на Австралийской фондовой бирже
|
|
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|
|
|10:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (ноябрь)
|2,7%
|2,8%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (декабрь)
|64,3 тыс
|
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (ноябрь)
|-144 тыс
|-100 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (ноябрь)
|4,9%
|5,1%
|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (ноябрь)
|7,9%
|8,1%
|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (январь)
|88,6
|89
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|ММК — операционные и производственные результаты за 4кв2020/2020
|
|
|
|RUB
|Мостотрест — закрытие реестра для ВОСА (19.02.21, в заочной форме, изменения в Устав ПАО и утверждение его в новой редакции)
|
|