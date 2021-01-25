МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  AUD Австралия — День Австралии — выходной день на Австралийской фондовой бирже    
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
10:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (ноябрь) 2,7% 2,8%
10:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (декабрь) 64,3 тыс  
10:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (ноябрь) -144 тыс -100 тыс
10:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (ноябрь) 4,9% 5,1%
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (ноябрь) 7,9% 8,1%
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (январь) 88,6 89

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ММК — операционные и производственные результаты за 4кв2020/2020    
  RUB Мостотрест — закрытие реестра для ВОСА (19.02.21, в заочной форме, изменения в Устав ПАО и утверждение его в новой редакции)    

 

 