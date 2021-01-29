МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на продолжающемся беспокойстве за мировую экономику и перспективы ее восстановления в пандемию коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.42 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,83% — до 6473,26 пункта, французский CAC 40 — на 0,97% — до 5457,05 пункта, немецкий DAX — на 0,89% — до 13542,05 пункта.
Последствия пандемии коронавируса по-прежнему внушают опасения инвесторам. Эпидемиологическая ситуация в регионе остается тяжелой, заболеваемость в странах продолжает расти. На этом фоне правительства вынуждены идти на продление и ужесточение карантинных мер, что наносит значительный ущерб экономике.
"Последние несколько бурных торговых сессий практически свели на нет хорошее начало года. Пандемия остается главной темой, смуту вносят и новые разновидности вируса, что в свою очередь приводит к дальнейшему ужесточению ограничений на поездки и, таким образом, к отсрочке любого экономического восстановления", — сказал агентству Франс Пресс глава отдела рынков Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).
На ущерб, нанесенный европейским странам пандемией, указывает макростатистика. Так, ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в четвертом квартале 2020 года снизился на 2,9% в годовом выражении при ожидаемом снижении на 3,4%. В годовом исчислении снижение составило 3,9%.
Кроме того, ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в четвертом квартале 2020 года, по предварительной оценке, сократился на 1,3% по сравнению с третьим кварталом. Аналитики при этом ожидали сокращения экономики страны на 4% в квартальном выражении. В то же время в годовом исчислении показатель снизился на 5%.
https://1prime.ru/Financial_market/20210129/832924315.html