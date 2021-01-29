МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на продолжающемся беспокойстве за мировую экономику и перспективы ее восстановления в пандемию коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.42 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,83% — до 6473,26 пункта, французский CAC 40 — на 0,97% — до 5457,05 пункта, немецкий DAX — на 0,89% — до 13542,05 пункта.

Последствия пандемии коронавируса по-прежнему внушают опасения инвесторам. Эпидемиологическая ситуация в регионе остается тяжелой, заболеваемость в странах продолжает расти. На этом фоне правительства вынуждены идти на продление и ужесточение карантинных мер, что наносит значительный ущерб экономике. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

"Последние несколько бурных торговых сессий практически свели на нет хорошее начало года. Пандемия остается главной темой, смуту вносят и новые разновидности вируса, что в свою очередь приводит к дальнейшему ужесточению ограничений на поездки и, таким образом, к отсрочке любого экономического восстановления", — сказал агентству Франс Пресс глава отдела рынков Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).

На ущерб, нанесенный европейским странам пандемией, указывает макростатистика. Так, ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в четвертом квартале 2020 года снизился на 2,9% в годовом выражении при ожидаемом снижении на 3,4%. В годовом исчислении снижение составило 3,9%.

Кроме того, ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в четвертом квартале 2020 года, по предварительной оценке, сократился на 1,3% по сравнению с третьим кварталом. Аналитики при этом ожидали сокращения экономики страны на 4% в квартальном выражении. В то же время в годовом исчислении показатель снизился на 5%.