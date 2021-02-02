МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Цена на медь символически снижается во вторник в рамках коррекции и на опасениях нового всплеска коронавируса в Китае, крупнейшем потребителе меди в мире, в период длинных новогодних каникул, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,03% — до 3,551 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Цена на медь снижается после четырех дней роста

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,73%, до 7798,5 доллара, алюминия — на 0,43%, до 1969 долларов, цинка — на 0,35%, до 2570,5 доллара за тонну.

С октября по январь стоимость меди показывала ежемесячный рост, причем в ноябре медь подорожала на 12,6% на фоне "вакцинного" оптимизма, который также поддержал мировые фондовые рынки и нефтяные цены. В конце января и начале февраля стоимость меди в основном снижается в рамках коррекции.

Рынки также обращают внимание на ситуацию в Китае. На следующей неделе в стране начинаются длинные каникулы и празднование Нового года по лунному календарю. Это традиционный туристический сезон в Китае, и трейдеры опасаются новых вспышек коронавируса в стране. Жителям КНР посоветовали воздержаться от ненужных поездок в это время.