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https://1prime.ru/Financial_market/20210202/832945224.html
Российский рынок акций растет в начале торгов на внешнем позитиве
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника уверенно растет, отыгрывая внешний позитив. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск рос на 1,4%, до уровня 3338 пунктов,... ПРАЙМ, 02.02.2021
мосбиржа, ртс, рынок акций, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника уверенно растет, отыгрывая внешний позитив.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск рос на 1,4%, до уровня 3338 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,6%, до 1386 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,8-2,6%. С утра фьючерсы на них повышаются на 0,5-0,6%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,8-2,3%.
Стоимость нефти также растет — на 1,1%, до 56,9 доллара за баррель по марке Brent.