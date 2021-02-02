МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника уверенно растет, отыгрывая внешний позитив.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск рос на 1,4%, до уровня 3338 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,6%, до 1386 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,8-2,6%. С утра фьючерсы на них повышаются на 0,5-0,6%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,8-2,3%.

Стоимость нефти также растет — на 1,1%, до 56,9 доллара за баррель по марке Brent.