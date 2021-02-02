МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в январе вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 63,9 триллиона рублей, сообщается на сайте торговой площадки.

"В январе 2021 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 10,4% до 63,9 триллиона рублей (57,9 триллиона рублей в январе 2020 года)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок (рост на 55,7%), рынок акций (рост на 49,9%), валютный рынок (рост на 11,8%), в том числе спот-рынок валюты (рост на 44,2%).

Объем торгов на фондовом рынке в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 9,7% и составил 3,076 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 49,9%, до 2,248 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос в 1,6 раза, составив 118,3 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился в 2,3 раза и составил 828,9 миллиарда рублей. Среднедневной объем торгов составил 43,6 миллиарда рублей, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе на фондовом рынке Мосбиржи размещены 39 облигационных займов на общую сумму 680,6 миллиарда рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 293,9 миллиарда рублей.

Объем торгов на срочном рынке достиг 11,6 триллиона рублей или 158,8 миллиона контрактов. Среднедневной объем торгов вырос в 1,6 раза и составил 612,5 миллиарда рублей. "На срочном рынке наибольший рост активности наблюдался также в сегменте валютных инструментов (рост на 143,5% к январю 2020 года).

В связи с возросшей активностью на рынке акций увеличились объемы торгов индексными производными (2,8 триллиона рублей, рост на 48,4%) и фондовыми инструментами (416 миллиардов рублей, рост на 24,5%)", — прокомментировала пресс-служба торговой площадки.

Сообщается также, что на рынке акций зафиксирован рекордный месячный объем торгов иностранными акциями — 44,8 миллиарда рублей, что на 31,4% больше к декабрю 2020 года. Объем торгов на валютном рынке увеличился на 11,8% и составил 22,9 триллиона рублей.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1,204 триллиона рублей или 16,2 миллиарда долларов. "На валютном рынке объем торгов инструментами спот вырос на 44,2% и достиг 7,8 триллиона рублей.

Основной вклад в рост объемов операций спот пришелся на пару доллар-рубль — 6,1 триллиона рублей (рост на 59,8%)", — добавляет пресс-служба торговой площадки.