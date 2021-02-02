МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января 2021 года вырос в 1,7 раза в сравнении с январем годом ранее — до 1,03 тонны, по серебру – почти удвоился до 3,48 тонны против 1,8 тонны в январе 2019 года, сообщает Московская биржа.

В денежном выражении на Московской бирже в январе заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 4,8 миллиарда рублей против 2,05 миллиарда рублей в аналогичный месяц годом ранее, в том числе объем торгов серебром — на 210 миллионов рублей.

Как сообщалось, в 2020 году на Московской бирже было заключено сделок с золотом (12,897 тонны; —4,4%) и серебром (30,727 тонны; +207,5%) на общую сумму 56,105 миллиарда рублей против 39,3 миллиарда рублей в 2019 году. В 2018 году этот показатель составлял 102 миллиарда рублей, в 2017 году — более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.