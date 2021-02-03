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Российский рынок акций ускорил снижение
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Российский рынок акций ускорил снижение вскоре после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск среды снижался на 0,72% — до... ПРАЙМ, 03.02.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил снижение вскоре после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск среды снижался на 0,72% — до 3336,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,43%, до 1379,01 пункта.
На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,25%, РТС – на 1,01%.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,12% — до 57,73 доллара за баррель.
Большинство бумаг металлургического сектора РФ находятся в красной зоне, бумаги нефтегазовых компаний колеблются без единой динамики. Акции Сбербанка в небольшом плюсе (префы — на 0,07%, обыкновенные акции — на 0,29%).