МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил снижение вскоре после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль растет к доллару и евро в начале дня

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск среды снижался на 0,72% — до 3336,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,43%, до 1379,01 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,25%, РТС – на 1,01%.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,12% — до 57,73 доллара за баррель.

Большинство бумаг металлургического сектора РФ находятся в красной зоне, бумаги нефтегазовых компаний колеблются без единой динамики. Акции Сбербанка в небольшом плюсе (префы — на 0,07%, обыкновенные акции — на 0,29%).