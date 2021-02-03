МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут в среду на данных корпоративной отчетности и в ожидании скорого принятия властями крупного пакета госвливаний в экономику, свидетельствуют данные торгов. Alphabet закрыла четвертый квартал 2020 года с рекордной прибылью

По состоянию на 14.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,12%, до 30622 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,66%, до 13537,62 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, до 3832,62 пункта.

Трейдеры обратили внимание на отчетность крупных технологических компаний США. Так, акции американского холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, дорожают на 7% на предварительных торгах в США после того, как компания сообщила о рекордной квартальной выручке. В то же время акции онлайн-ритейлера Amazon практически не изменяются в цене после того, как компания сообщила, что выручка выросла в прошлом квартале в 1,4 раза — до 125,555 миллиарда долларов. Квартальный показатель впервые оказался выше 100 миллиардов долларов.

Главный инвестиционный менеджер BNY Mellon's Lockwood Advisors Мэтт Форестер (Matt Forester) сказал газете Wall Street Journal, что финансовые показатели компаний определенно оказываются немного выше, чем кто-либо ожидал, и лидируют такие сектора, где уже намечалось укрепление — например, технологический — и те, что связаны с изоляцией граждан. Чистая прибыль Amazon выросла на 83% в 2020 году

Тем временем администрация президента США Джо Байдена пытается согласовать в конгрессе пакет стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов. "Большое внимание уделяется срокам. Существует общее мнение, что объем пакета будет значительным, но важный вопрос заключается в том, насколько быстро он придет, потому что он нужен экономике США сейчас", — считает старший стратег по международным инвестициям Principal Global Investors в Лондоне Сима Шах (Seema Shah).

Позднее на ход торгов может повлиять макростатистика. Так, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) разместит данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Эксперты прогнозируют, что показатель в январе снизился до 56,8% с 57,2% месяцем ранее. Кроме того, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в январе. Ожидается, что показатель вырос на 49 тысяч после снижения в декабре на 123 тысячи.