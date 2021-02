МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за январь 2021 года увеличилось почти на 626 тысяч человек и достигло 9,4 миллиона, говорится в сообщении торговой площадки. Объем торгов на Санкт-Петербургской бирже в январе вырос в 11 раз

В январе 2021 года активность частных инвесторов на бирже была рекордной: сделки совершали 1,5 миллиона человек по сравнению с 425 тысячами в январе 2020 года.

Частные инвесторы в январе вложили в акции на Московской бирже 28,5 миллиарда рублей, в облигации – 50 миллиардов, в биржевые фонды – 14,3 миллиарда рублей.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в январе 2021 года составила 41%, в объеме торгов облигациями – 17,4%, на спот-рынке валюты – 14,3%, на срочном рынке – 44,3%. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 85% – приходилась на корпоративные облигации, 9% – на государственные облигации (8,7% составили ОФЗ и 0,3% – региональные облигации), 6% – на еврооблигации.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, по итогам января составила 162,6 миллиарда рублей.

По итогам января количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,6 миллиона. Оборот по счетам ИИС составил 149,5 миллиарда рублей, в структуре оборота 83,5% – сделки с акциями, 8,2% – с облигациями, 8,2% – с биржевыми фондами. Центробанк разрабатывает дополнительные меры защиты прав инвесторов

По итогам января в "Портфель частного инвестора" вошли акции "Газпрома" (19%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (14,2% и 8% соответственно), акции "Норникеля" (11,6%), "Лукойла" (9,7%) и "Аэрофлота" (8,8%), ценные бумаги Mail.ru Group (8,1%) и "Яндекса" (7,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (7%) и акции ВТБ (6,2%).

Из иностранных ценных бумаг в "Портфель частного инвестора" вошли акции Alibaba Group Holding LTD (20,7%), Tesla Inc. (19,6%), Apple (13,2%), Boeing (10,2%), Pfizer Inc. (9,6%), Amazon (6%), Advanced Micro Devices, Inc. (5,6%), Facebook Inc. (5,3%), Intel (5,3%) и AT&T Inc. (4,5%).