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https://1prime.ru/Financial_market/20210204/832966523.html
Индекс Мосбиржи растет в начале торгов
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Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,49%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале дня растет на 9 копеек, до 76,02 рубля, евро теряет 5 копеек, до 91,3 рубля,... ПРАЙМ, 04.02.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,49%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале дня растет на 9 копеек, до 76,02 рубля, евро теряет 5 копеек, до 91,3 рубля, следует из данных Мосбиржи.