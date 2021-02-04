МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,49%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале дня растет на 9 копеек, до 76,02 рубля, евро теряет 5 копеек, до 91,3 рубля, следует из данных Мосбиржи.