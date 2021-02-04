МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг вырос по основным биржевым индексам, отыгрывая стремительный рост цен на нефть, которые обновили максимумы за год. Чем грозит России резкое подорожание нефти

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов четверга повысился на 0,85% — до 3372,00 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,13%, до 1402,71 пункта.

Рынок нефти третий день подряд торгуется на максимумах за год. В четверг марка Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля 2020 года.