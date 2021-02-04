МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг вырос по основным биржевым индексам, отыгрывая стремительный рост цен на нефть, которые обновили максимумы за год.

" Денежные купюры США и монеты номиналом один рубль

Чем грозит России резкое подорожание нефти

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов четверга повысился на 0,85% — до 3372,00 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,13%, до 1402,71 пункта.

Рынок нефти третий день подряд торгуется на максимумах за год. В четверг марка Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля 2020 года.