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https://1prime.ru/Financial_market/20210204/832973847.html
Российский рынок акций закрылся ростом на дорогой нефти
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Российский рынок акций в четверг вырос по основным биржевым индексам, отыгрывая стремительный рост цен на нефть, которые обновили максимумы за год. Рублевый индекс Мосбиржи на... ПРАЙМ, 04.02.2021
ртс, мосбиржа, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг вырос по основным биржевым индексам, отыгрывая стремительный рост цен на нефть, которые обновили максимумы за год.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов четверга повысился на 0,85% — до 3372,00 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,13%, до 1402,71 пункта.
Рынок нефти третий день подряд торгуется на максимумах за год. В четверг марка Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля 2020 года.