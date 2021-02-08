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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210208/832989745.html
Индекс Мосбиржи растет на 1% в начале торгов
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Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 1%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов снижается на 27 копеек, до 74,38 рубля, евро — на 40 копеек, до 89,54 рубля,... ПРАЙМ, 08.02.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 1%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов снижается на 27 копеек, до 74,38 рубля, евро — на 40 копеек, до 89,54 рубля, следует из данных биржи.