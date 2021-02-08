МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 1%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов снижается на 27 копеек, до 74,38 рубля, евро — на 40 копеек, до 89,54 рубля, следует из данных биржи.