2021-02-08T19:50:16+03:00
2021-02-08T19:50:16+03:00
2021-02-08T19:50:16+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210208/832996193.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 февраля
Рынки
Новости
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Ожидаемые во вторник, 9 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 3:01
GBP
Великобритания — Объём... ПРАЙМ, 08.02.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 февраля. — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (январь)
|4,8%
|
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (январь)
|4
|
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|16,4 млрд евро
|16,3 млрд евро
|15:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|
|
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (декабрь)
|6,527 млн
|6,4 млн
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Группа М.Видео-Эльдорадо — предварительные операционные результаты за 4кв2020/2020
|
|
|16:00 мск
|RUB
|Группа М.Видео-Эльдорадо — День стратегии (новая стратегия развития Группы, обновленная информация о результатах операционной деятельности и дивидендной политике за 2020)
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