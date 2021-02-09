События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 февраля
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (январь)
|4,8%
|7,1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (январь)
|4
|10 (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|16,4 млрд евро
|15,9 млрд евро
|15:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (декабрь)
|6,527 млн
|6,5 млн
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Группа М.Видео-Эльдорадо — предварительные операционные результаты за 4кв2020/2020
|16:00 мск
|RUB
|Группа М.Видео-Эльдорадо — День стратегии (новая стратегия развития Группы, обновленная информация о результатах операционной деятельности и дивидендной политике за 2020)
|RUB
|Полюс — СД (долгосрочная стратегия развития группы)
https://1prime.ru/Financial_market/20210209/832999552.html