МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (январь) 4,8% 7,1% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (январь) 4 10 (факт)
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (декабрь) 16,4 млрд евро 15,9 млрд евро
15:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (декабрь) 6,527 млн 6,5 млн
18:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа М.Видео-Эльдорадо — предварительные операционные результаты за 4кв2020/2020    
16:00 мск RUB Группа М.Видео-Эльдорадо — День стратегии (новая стратегия развития Группы, обновленная информация о результатах операционной деятельности и дивидендной политике за 2020)    
  RUB Полюс — СД (долгосрочная стратегия развития группы)    