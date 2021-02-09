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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210209/833000219.html
Российский рынок акций повышается на внешнем позитиве
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается, отыгрывая внешние позитивные сигналы. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.16 мск рос на 0,3%, до уровня 3457... ПРАЙМ, 09.02.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается, отыгрывая внешние позитивные сигналы.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.16 мск рос на 0,3%, до уровня 3457 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1471 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах поднялись на 0,7-1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с утра преимущественно растут — на 0,4-2%.
Стоимость нефти прибавляет 0,6%, до 61,09 доллара за баррель по марке Brent.