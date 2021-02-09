МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается, отыгрывая внешние позитивные сигналы.

" Денежные купюры США и монеты номиналом один рубль

Рубль растет на дорожающей нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.16 мск рос на 0,3%, до уровня 3457 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1471 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах поднялись на 0,7-1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с утра преимущественно растут — на 0,4-2%.

Стоимость нефти прибавляет 0,6%, до 61,09 доллара за баррель по марке Brent.