МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций повышается на внешнем позитиве

По состоянию на 11.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,07%, до 6,64 доллара, "Новатэка" — росла на 0,83%, до 188,85 доллара, "Лукойла" — поднималась на 0,81%, до 77,44 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,98%, до 6,09 доллара, "Газпром нефти" — на 0,01%, до 23 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,07%, до 34,42 доллара, "Северстали" — повышалась на 0,52%, до 17,45 доллара, НЛМК — росла на 0,35%, до 28,56 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,34%, до 0,98 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,93%, до 14,69 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,99%, до 45 долларов.

GDR АФК "Система" росли в цене на 1,42%, до 9,62 доллара, "Магнита" — на 2,72%, до 15,7 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 1,16%, до 3,49 доллара.