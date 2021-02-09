Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,07%, до 6,64 доллара, "Новатэка" — росла на 0,83%, до 188,85 доллара, "Лукойла" — поднималась на 0,81%, до 77,44 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,98%, до 6,09 доллара, "Газпром нефти" — на 0,01%, до 23 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,07%, до 34,42 доллара, "Северстали" — повышалась на 0,52%, до 17,45 доллара, НЛМК — росла на 0,35%, до 28,56 доллара.
Расписки ВТБ дорожали на 0,34%, до 0,98 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,93%, до 14,69 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,99%, до 45 долларов.
GDR АФК "Система" росли в цене на 1,42%, до 9,62 доллара, "Магнита" — на 2,72%, до 15,7 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 1,16%, до 3,49 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210209/833001319.html