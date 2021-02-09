МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по обоим основным индексам после трех дней роста, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55% — до 3426,86 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1457,87 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 25 копеек — до 74,05 рубля, курс евро колеблется около уровня предыдущего закрытия — 89,58 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent символически снижается на 0,02% — до 60,69 доллара за баррель.