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https://1prime.ru/Financial_market/20210209/833005866.html
Российский рынок акций снизился после трех дней роста
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Российский рынок акций снизился по обоим основным индексам после трех дней роста, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55% —... ПРАЙМ, 09.02.2021
рынок акций рф, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по обоим основным индексам после трех дней роста, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55% — до 3426,86 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1457,87 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 25 копеек — до 74,05 рубля, курс евро колеблется около уровня предыдущего закрытия — 89,58 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent символически снижается на 0,02% — до 60,69 доллара за баррель.