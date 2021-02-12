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Золото с утра продолжает коррекцию на укреплении доллара
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. Цена на золото в пятницу утром несколько снижается, нисходящая динамика на укреплении доллара следует после нескольких дней роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 12.02.2021
торги, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром несколько снижается, нисходящая динамика на укреплении доллара следует после нескольких дней роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,24%, или на 4,45 доллара, до 1822,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,03%, до 27,055 доллара за унцию.
Стоимость золота с начала недели демонстрировала рост, вызванный удешевлением доллара. Более слабый доллар делает золото более доступным при его покупке в другой валюте.
В результате цена на золото может по итогам недели показать рост после двух недель снижения. Но некоторое укрепление доллара в последний день торгов недели теперь уже негативно для котировок золота.
Объем торгов при этом сейчас несколько снижен, поскольку рынки Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Эти каникулы продлятся неделю.