МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай, Гонконг, Сингапур, Южная Корея — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах    
10:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2020) 9,4%  
10:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2020) -8,6% -8,1%
10:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 16% 0,5%
10:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) -0,1% 0,5%
10:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (декабрь) 0,7% 0,6%
10:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 4,1%  
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (декабрь) -16,01 млрд ф.ст -15 млрд ф.ст
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (декабрь) -8,01 млрд ф.ст  
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 0,6% 0,6%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь) 0,6% 0,6%
12:30 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2020) 9,4%  
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 2,5%  
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (декабрь) 0,7% -1,5%
предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 1,5%  
17:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 0,9%  
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль) 74 75,7
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль) 79 80,8
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 295  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 384  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 9,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 499,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 257,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 29,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -34,9 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -1,5 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 44,6 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -0,6 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 137 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным макроэкономическим прогнозом (февраль) 4,25% 4,25% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
  RUB Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 2020    
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Роснефть — телеконференция менеджмента    
  RUB Башнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2020    

 

 