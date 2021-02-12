События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 февраля
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай, Гонконг, Сингапур, Южная Корея — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах
|10:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2020)
|9,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2020)
|-8,6%
|-8,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|16%
|0,5%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|-0,1%
|0,5%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (декабрь)
|0,7%
|0,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|4,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-16,01 млрд ф.ст
|-15 млрд ф.ст
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (декабрь)
|-8,01 млрд ф.ст
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|0,6%
|0,6%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь)
|0,6%
|0,6%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2020)
|9,4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|2,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (декабрь)
|0,7%
|-1,5%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|1,5%
|17:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|0,9%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|74
|75,7
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|79
|80,8
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|295
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|384
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|9,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|499,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|257,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|29,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-34,9 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-1,5 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|44,6 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-0,6 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|137 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным макроэкономическим прогнозом (февраль)
|4,25%
|4,25% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|RUB
|Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 2020
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Роснефть — телеконференция менеджмента
|RUB
|Башнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210212/833027692.html