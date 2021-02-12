МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по основным фондовым индексам, а также ослабления рубля к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за неделю на 2,1%, до 3354 пунктов, а РТС – на 2,9%, до 1420 пунктов.

Цена на нефть марки Brent упадет на 3 доллара, до 59,6 доллара за баррель, курс евро на форексе сползет на 0,5 цента, до 1,208 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 60 копеек, до 74,3 рубля, евро — на 50 копеек, до 89,8 рубля, ожидают эксперты. Цена нефти Brent достигла годового максимума

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На предстоящей неделе Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает усиления коррекционных настроений на рынках.

"В отсутствие новых поводов для роста инвесторы могут перейти к полноценной фиксации прибыли по длинным позициям на перегретых рынках, что приведет к их отступлению от локальных и глобальных максимумов. При этом в начале недели ожидаем снижения активности игроков на фоне празднования в понедельник Дня президента в США (рынки в стране закрыты), а также продолжающихся каникул в Китае и скудного блока важной макроэкономической статистики в первые дни", — говорит он.

А Владимир Евстифеев из банка "Зенит" считает, что, несмотря на небольшое ухудшение рыночной конъюнктуры к концу недели, мировые рынки в целом настроены на позитив.

"Низкая инфляция в США в сочетании с объявленными администрацией Байдена стимулами и очередным напоминанием от ФРС о намерении сохранить сверхкомфортные условия на финансовых рынках продолжают толкать цены большинства рискованных активов вверх. От прежних страхов не осталось и следа, теперь возможным поводом для коррекции может стать лишь осознание перегретости ряда групп активов", — поясняет свою точку зрения он. Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

В центре внимания финансовых рынков остается судьба байденовского плана поддержки экономики, который начал свой путь прохождения через Конгресс, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Нефть на предстоящей неделе, скорее всего, немного снизится, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга. В фокусе внимания будут оценки восстановления спроса, планы по наращиванию добычи трудноизвлекаемой нефти, включая сланцевую (у многих сланцевиков себестоимость примерно 60 долларов за баррель), также можно ожидать сигналов от ОПЕК, так как февральская встреча мониторингового комитета ОПЕК+ не принесла ясности относительно перспектив добычи после марта, отмечает он.

Как следствие этих факторов, стоимость барреля, скорее всего, будет опускаться ниже 60 долларов за баррель, считает аналитик.

Из макроэкономической статистики на предстоящей неделе Зварич выделяет данные по индексу экономических настроений в Германии (вторник), индексу потребительских цен в Еврозоне (четверг), а также блок статистики по экономике США: розничные продажи (среда), индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (четверг) и продажи жилья на вторичном рынке (пятница).

Плюс к этому в пятницу будут опубликованы данные по индексам деловой активности (PMI) в производстве и сфере услуг европейских стран и США – дальнейшее охлаждение деловой активности может способствовать продажам по широкому спектру рисковых активов, добавляет он. Чем грозит России резкое подорожание нефти

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Зварич из Промсвязьбанка ожидает продолжения коррекции на российском фондовом рынке, что может привести к попыткам отступления индекса Мосбиржи в диапазон 3200-3300 пунктов. Дополнительным фактором давления на российские акции может выступить тестирование ценами на нефть отметки 60 долларов за баррель, добавляет он.

В перспективе следующей недели для российского рынка вновь актуализировались нисходящие риски (как по акциям, так и по рублю), что связано с ухудшением зарубежных настроений и актуальностью санкционного вопроса, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Фиксация прибыли на западных и нефтяных биржах также представляет собой риск для акций РФ и рубля, указывает она.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что индекс Московской биржи будет находиться в коридоре 3300-3400 пунктов.

"Для российского рынка существуют свои осложнения в виде постоянных заявлений на тему рестрикций. В Евросоюзе не нашли ничего более полезного, кроме провозглашений об очередных наказаниях за поведение РФ. Поэтому российский рынок чувствует себя неуверенно в условиях неопределенности", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ

В ближайшие дни геополитика продолжит влиять на курс рубля, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". "В итоге курс доллара, вероятно, закрепится в диапазоне 74-74,6 рубля", — оценил он.

Наиболее важным и негативным фактором для рубля является геополитические риски и вероятность введения новых санкций, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. "Во-вторых, Минфин продолжает скупать валюту, что также не дает рублю укрепиться", — добавил он.

Ухудшение внешней конъюнктуры может поспособствовать выходу курса доллара вверх из коридора 73-75 рублей, оценил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Обостряющаяся дискуссия вокруг будущей траектории инфляции, как в мире, так и в России, заставляет инвесторов все внимательнее прислушиваться к комментариям центральных банков, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион", говоря о факторах курсообразования рубля.

"Вполне возможно, что нормализация денежно-кредитной политики, а вслед за ней и стабилизация темпов экономического роста на близком к потенциалу уровне наступит несколько раньше, чем представлялось еще пару месяцев назад. В частности, такую картину рисуют итоги пятничного заседания Банка России", — добавляет он. Рубль опирается на нефть, но очень чувствителен к геополитике

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Лучше рынка могут выглядеть акции металлургов и компаний потребительского сектора, а хуже – нефтехимического комплекса, считает Манько из РИА Рейтинга.

Кочергин из банка "Восточный" считает, что лучше всего себя будут чувствовать нефтяной и металлургический сектора, а хуже – розничная торговля. Следи лидеров роста он видит бумаги PayPal, Mastercard, НЛМК, "Алросы", "М.Видео".

Ващенко из "Фридом Финанс" напоминает, что отчетность опубликуют 3M, Boeing, Lockheed Martin, Chevron, Caterpillar, Johnson & Johnson, Apple, AT&T, Facebook, Mcdonald's. В России операционные результаты представят "Лента", ЛСР, ММК, ГМК "Норинкель", "Полюс", Okey, Polymetal, добавляет он.

Аналитик полагает, что лучше рынка будут торговаться акции металлургического сектора, аутсайдерами могут стать банки, компании розничной торговли, при этом исключением могут стать бумаги онлайн-ритейлеров и магазинов с высокой долей интернет-продаж ("М.Видео", "Детский мир").

Кочетков из "Открытие Брокер" считает, что в центре внимания будут секторы нефти и газа, а также металлов и добычи. "В первом случае негативная динамика будет опираться на коррекцию нефтяных цен. Во втором случае на металлургов оказывается многонаправленное давление недовольных ростом цен на их продукцию", — поясняет он.