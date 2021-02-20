События в сфере макроэкономики и бизнеса 22-24 февраля
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые с 22 по 24 февраля события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|22 фев
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,85%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (февраль)
|91,1
|91,8
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (февраль)
|89,2
|89
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (февраль)
|90,1
|90,5
|23 фев
|JPY
|Япония — День рождения императора
|10:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (декабрь)
|3,6%
|4,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (январь)
|7 тыс
|35 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (декабрь)
|-88 тыс
|-30 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (декабрь)
|5%
|5,1%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|0,2%
|1,4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,3%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|-0,3%
|0,9%
|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (декабрь)
|9,1%
|8,6%
|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (февраль)
|89,3
|90
|18:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|20:30
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема
|24 фев
|0:00
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5,8 млн барр
|3:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2020)
|-2,6%
|1%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4кв2020)
|0,1%
|0,3%
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|8,5%
|0,1%
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (4кв2020)
|-3,9%
|-2,9%
|предв.
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,54%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (январь)
|842 тыс
|855 тыс
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (январь)
|1,6%
|2,1%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-7,258 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-3,028 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|22 фев
|RUB
|МРСК Сибири — финансовая отчетность по РСБУ за 2020
|24 фев
|RUB
|Лента — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Татнефть — СД (о выполнении инвестпрограммы в 2020)
https://1prime.ru/Financial_market/20210220/833087202.html