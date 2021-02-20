МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые с 22 по 24 февраля события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
22 фев        
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,85%  
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (февраль) 91,1 91,8
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (февраль) 89,2 89
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (февраль) 90,1 90,5
23 фев        
  JPY Япония — День рождения императора    
10:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (декабрь) 3,6% 4,2%
10:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (январь) 7 тыс 35 тыс
10:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (декабрь) -88 тыс -30 тыс
10:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (декабрь) 5% 5,1%
12:30 GBP Великобритания — Производительность труда 4%  
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 0,2% 1,4%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,3% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) -0,3% 0,9%
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (декабрь) 9,1% 8,6%
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (февраль) 89,3 90
18:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
20:30 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема    
24 фев        
0:00 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,8 млн барр  
3:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2020) -2,6% 1%
3:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4кв2020) 0,1% 0,3%
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 8,5% 0,1%
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (4кв2020) -3,9% -2,9%
предв. EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,54%  
15:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна    
18:00 USD США — Продажи нового жилья (январь) 842 тыс 855 тыс
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (январь) 1,6% 2,1%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -7,258 млн барр  
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -3,028 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
22 фев        
  RUB МРСК Сибири — финансовая отчетность по РСБУ за 2020    
24 фев        
  RUB Лента — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Татнефть — СД (о выполнении инвестпрограммы в 2020)    