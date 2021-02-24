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2021-02-24T10:04:00+03:00

2021

https://1prime.ru/Financial_market/20210224/833103689.html

Индекс Мосбиржи снижается в начале торгов

Рынки

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,33%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов снижается на 28 копеек, до 74,02 рубля, евро теряет 36 копеек, до 90... ПРАЙМ, 24.02.2021

мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60