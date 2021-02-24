МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,33%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов снижается на 28 копеек, до 74,02 рубля, евро теряет 36 копеек, до 90 рубля, следует из данных Мосбиржи.