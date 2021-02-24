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https://1prime.ru/Financial_market/20210224/833103689.html
Индекс Мосбиржи снижается в начале торгов
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Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,33%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов снижается на 28 копеек, до 74,02 рубля, евро теряет 36 копеек, до 90... ПРАЙМ, 24.02.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,33%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов снижается на 28 копеек, до 74,02 рубля, евро теряет 36 копеек, до 90 рубля, следует из данных Мосбиржи.