2021-02-26T14:09:03+03:00
2021-02-26T14:09:03+03:00
2021-02-26T14:09:03+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210226/833124119.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 90,37 рубля
Рынки
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 87,48 копейки — до 90,3743 рубля, курс доллара — на 96,26 копейки, до 74,4373 рубля, следует... ПРАЙМ, 26.02.2021
рубль, курсы валют, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 87,48 копейки — до 90,3743 рубля, курс доллара — на 96,26 копейки, до 74,4373 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 92,31 копейки, составив 81,609 рубля.