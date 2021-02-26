МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 87,48 копейки — до 90,3743 рубля, курс доллара — на 96,26 копейки, до 74,4373 рубля, следует из данных Банка России. Догнать Америку. Зачем Россия влезла в триллионные долги

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 92,31 копейки, составив 81,609 рубля.