МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Инвесторы, ориентированные на ESG-выпуски облигаций, потенциально могут заинтересоваться вложениями в "зеленые" облигации Москвы, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Биткоин резко дорожает, превышая отметку в 49 тысяч долларов

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, Москва рассматривает возможность выпуска "зеленых" облигаций. Средства от размещения бумаг пойдут на финансирование проектов, реализуемых в экологических целях, в том числе направленных на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности.

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например управление рисками и транспарентность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG. Инвесторы почуяли неладное. Что происходит на рынке акций США

"ЗЕЛЕНЫЕ" ИНВЕСТОРЫ

"Зеленые" облигации как правило несут в себе имиджевую ценность для эмитента, иных дополнительных преференций для самого эмитента и российских инвесторов не предусмотрено, говорит начальник отдела рынков капитала и финансирования банка "Открытие" Денис Тулинов. Обсуждение возможных регуляторных послаблений и расширения возможности инвестирования для НПФ постоянно идет с регулятором, но по факту никаких решений для увеличения привлекательности данного инструмента предложено не было, добавил он.

"С другой стороны, это весьма важно в части иностранных инвесторов, для которых облигации Москвы, вполне вероятно, будут приоритетными при формировании портфеля в качестве альтернативы ОФЗ. За рубежом понятие "зеленых" облигаций несет значительное влияние на спрос инвесторов, и, на наш взгляд, это будет серьезным фактором Москвы "за", — отметил он.

Москва имеет такой уровень кредитных рейтингов, что могла бы и на внешний рынок заимствований выйти – например, разместить рублевые евробонды, считает аналитик ГК "Финам" Алексей Ковалев. "На глобальном рынке есть не просто устойчивый, а растущий спрос именно на green bond – речь идет о так называемых ESG-фондах. Они готовы покупать green bonds с меньшей доходностью, в результате чего стоимость таких заимствований для эмитента ниже, чем по "незеленым" облигациям", — говорит он.

Что касается спроса на облигации, обращающиеся на внутреннем российском рынке, со стороны иностранных инвесторов, то, если вынести за скобки ОФЗ, – он сравнительно невелик, продолжает Ковалев. Российский риск в основном покупается нерезидентами либо на внешнем рынке через евробонды, либо через ОФЗ.

По мнению старшего аналитика по облигациям компании "Атон" Артёма Привалова, "зеленые" облигации Москвы могут заинтересовать инвесторов, ориентированных на ESG-выпуски. Однако, по его словам, в нашей стране пока данное направление развито слабо, так что объем скорее всего просто уйдет в "стандартный" рынок, отметил он. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

ПРЕМИЯ ЗА "ЗЕЛЕНОСТЬ"

Если государство не окажет поддержки эмитенту в виде софинансирования купона или льготы по налогообложению доходов от таких облигаций, то для формирования хорошего спроса на "зеленые" бонды, Москве, видимо, придется давать какую-то премию по доходности, считает Ковалев.

"В отсутствие сформированного класса инвесторов в такие инструменты внутри России потенциальных покупателей бондов надо чем-то привлекать. С другой стороны, премия не должна быть слишком весомой – просто зачем тогда вообще выпускать "зеленые" облигации, если их обслуживание для эмитента обходится значительно дороже обыкновенных займов?" — задается вопросом эксперт.

Премия к ОФЗ, скорее всего, будет, говорит Тулинов. "Мы оцениваем данную премию на уровне 30-40 базисных пунктов", — сообщил он. "По поводу премии за "зеленость" сложно дать точный параметр, поскольку подобные облигации несут в себе определенные ограничения в части целевого направления привлекаемых средств. Но, с другой стороны, будут востребованы иностранными инвесторами", — добавил он.

Как считает Привалов, Москва вряд ли будет давать дополнительную премию за "зеленость" выпуска. "Маловероятно, так как данное направление в нашей стране развито слабо. Поэтому премии за "зеленость", скорее всего, не будет", — сказал он. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

Власти Москвы утвердили условия эмиссии и обращения городских облигаций, пакет соответствующих постановлений подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Правительство Москвы в соответствии с постановлениями в 2021 году вправе осуществить эмиссию шести видов облигаций: с амортизацией долга (с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом) и без амортизации (также с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом). Облигации могут быть выпущены на срок от 1 года до 30 лет. В соответствии с утвержденным государственным бюджетом Москва в 2021 году может разместить облигации на сумму до 396 миллиардов рублей.

В предыдущий раз Москва выходила на рынок госзаимствований в 2013 году, а всего с конца 1990-х столица разместила более 70 выпусков облигаций и успешно их погасила. В обращении на сегодняшний день находится только один выпуск облигаций Москвы объемом 30 миллиардов рублей с погашением в июне 2022 года.