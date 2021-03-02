МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник после недлительного снижения на утренних торгах перешел к росту по основным индексам и поднимается, несмотря на неоднозначный внешний фон, следует из данных торгов. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.27 мск рос на 0,7%, до 3409,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,74%, до 1453,63 пункта.

Днем позитива индексам Мосбиржи и РТС добавило сообщение о персональных санкциях со стороны США в отношении ряда лиц, связанных с президентом РФ. Как сообщило ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты могут во вторник ввести санкции в отношении десяти российских официальных лиц, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным, из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 30 копеек, до 73,87 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 88,83 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,06%, до 63,73 доллара за баррель.

Основные биржевые европейские индексы растут до 0,78%, фьючерсы на ведущие американские индексы снижаются до 0,02%. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Алросы" растут на 1,75% и уже поднимались на 2,87%, до 104 рублей после публикации отчетности по МСФО за четвертый квартал и за весь 2020 год.

"В соответствие с дивидендной политикой "Алросы", если показатель чистый долг/EBITDA на конец года будет на уровне до 0,5х, то компания может направить весь FCF (free cash flow, свободный денежный поток – ред.) за второе полугодие 2020 года, который составил 87,8 миллиарда рублей на финальные дивиденды. В таком случае дивиденд за второе полугодие 2020 года составит 11,9 рубля на акцию, что соответствует дивдоходности на уровне 11,6%", — отмечают аналитики ITI Capital.

Акции "Русгидро" поднимаются в цене на 1,6% на фоне позитивной отчетности по МСФО и дивидендных новостей.

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в 2020 году составила 46,6 миллиарда рублей против 643 миллиона рублей годом ранее. Кроме того, "Русгидро" ожидает рекордных дивидендных выплат по итогам 2020 года — на уровне 23,3 миллиарда рублей и прогнозирует дивиденды за 2021 и 2022 годы на уровне не менее 20 миллиардов рублей.

Также в лидерах роста – расписки ГК "Эталон" (3,84%), акции ГК "ПИК" (2,76%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (2,1%), акции ТМК (1,91%), "М.Видео" (1,7%), "Магнита" (1,62%) и акции "Русала" (1,55%).

В лидерах снижения – акции Московской биржи (-1,45%), акции Polymetal (-1,32%), "Мосэнерго" (-1,12%), "Интер РАО" (-0,95%). Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

ПРОГНОЗЫ

"Настроения ближе к вечеру могут ухудшиться разве что в случае серьезных продаж на нефтяных и американских площадках. На данный момент основные индексы скорее перешли в стадию консолидации", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Александр Осин из "Фридом Финанс" полагает, что индекс Мосбиржи до конца дня будет находиться в диапазоне 3360-3425 пунктов.