МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером немного растет к евро и остается стабилен к иене, в то время как инвесторы ожидают окончательного принятия пакета стимулирования экономики США, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля перешел к росту

По состоянию на 18.08 мск курс евро к доллару снижается до 1,204 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2047 доллара. Курс доллара к иене сохраняется на уровне прошлого закрытия в 106,75 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,02%, до 91,03 пункта.

В центре внимания рынков находятся новости о пакете "поддержки" экономики США. В субботу палата представителей конгресса одобрила пакет стимулирования американской экономики размером в 1,9 триллиона долларов. Теперь соответствующий законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден. Дополнительные денежные вливания могут вызвать дополнительную инфляцию и тем самым негативно отразиться на курсе доллара.

При этом аналитики BofA, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что США возглавит восстановление мировой экономики, что, в свою очередь, позволит Федеральной резервной системе (ФРС) начать повышать ключевую ставку, что отразится на курсе доллара, который будет укрепляться по отношению к основным мировым валютам.

Курс евро в свою очередь продолжает оставаться в "красной" зоне по отношению к доллару, где он оказался днём после выхода макростатистики. Так, объем розничных продаж в Германии в январе упал на 8,7% в годовом выражении, в месячном — на 4,5%. Оба показателя оказались значительно хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, число безработных в стране после нескольких месяцев снижения неожиданно выросло на 9 тысяч по сравнению с январем.