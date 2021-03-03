МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром несколько опускается после роста более чем на 2,5% днем ранее из-за оптимизма по спросу на этот металл и удешевления доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,46% — до 4,1915 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Во вторник медь подорожала на 2,6%.

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,4%, до 9170,5 доллара, алюминия — на 3,85%, до 2211,5 доллара, цинка — на 1,24%, до 2851 доллара за тонну. Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством

Во вторник цены на медь поддержали удешевление доллара и оптимизм по спросу. Более слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Оптимизм по восстановлению экономики позитивно отразился на ожиданиях по спросу. В мире продолжается вакцинация от коронавируса, инвесторы надеются, что это поможет взять пандемию под контроль. В то же время власти стран и центробанки продолжают поддерживать экономику, способствуя ее восстановлению после падения в прошлой году.