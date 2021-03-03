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https://1prime.ru/Financial_market/20210303/833156950.html
Российский рынок акций умеренно вырос на дорожающей нефти
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Российский рынок акций в среду слабо повысился по основным биржевым индексам при дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных... ПРАЙМ, 03.03.2021
рынок акций рф, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду слабо повысился по основным биржевым индексам при дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,17%, до 3416,04 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,08%, до 1453,61 пункта.
Стоимость нефти сорта Brent вечером растет на 2,4%, до 64,2 доллара за баррель.