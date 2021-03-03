МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду слабо повысился по основным биржевым индексам при дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,17%, до 3416,04 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,08%, до 1453,61 пункта.

Стоимость нефти сорта Brent вечером растет на 2,4%, до 64,2 доллара за баррель.