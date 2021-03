МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Частные инвесторы в феврале вложили в акции российских компаний, обращающиеся на Московской бирже, 29,5 миллиарда рублей (нетто-покупки), говорится в сообщении торговой площадки.

Наибольший приток произошел на неделе с 22 по 26 февраля и составил 22,5 миллиарда рублей. Совокупный приток за последние 12 месяцев равняется 311,3 миллиарда рублей, подсчитала Мосбиржа.

По итогам февраля в "Портфель частного инвестора" вошли акции "Газпрома" (18,4%), акции "Норникеля" (14,8%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (11,1% и 7,7% соответственно), "Лукойла" (9,4%), "Аэрофлота" (9,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (8%), акции "Яндекса" (7,4%), Polymetal (7,1%) и ценные бумаги Mail.ru Group (6,8%).

Из иностранных ценных бумаг в "Портфель частного инвестора" вошли акции Tesla Inc. (19,6%), Alibaba Group Holding LTD (18%), Apple (15,1%), Pfizer Inc. (10,3%), Boeing (7,8%), Amazon (7%), Qualcomm (6,9%), Facebook Inc. (5,6%), Advanced Micro Devices, Inc. (5,1%) и AT&T Inc. (4,6%).