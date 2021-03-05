МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Московская биржа рассматривает возможность запуска опционов на акции, сообщил журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления биржи Игорь Марич.

"По деривативам у нас есть очень интересные идеи, о части из них мы уже говорили, о части еще скажем. В частности, мы, например, думаем над введением опционов на акции. Это такой инструмент, который, на мой взгляд, важен для любого рынка деривативов", — сказал он. Налоги на топливо в Индии могут замедлить рост экономики

"На самом деле, довольно давно обсуждается запуск именно опционов на акции. На мой взгляд, это действительно сейчас становится реально интересным. Мы видим интерес к этому со стороны клиентов и очень надеемся, что мы в этом году сумеем такой инструмент предложить", — добавил Марич.