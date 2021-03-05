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https://1prime.ru/Financial_market/20210305/833170820.html
Московская биржа рассматривает возможность запуска опционов на акции
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Московская биржа рассматривает возможность запуска опционов на акции, сообщил журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления биржи Игорь Марич... ПРАЙМ, 05.03.2021
опцион, торги, мосбиржа, новости, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Московская биржа рассматривает возможность запуска опционов на акции, сообщил журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления биржи Игорь Марич.
"По деривативам у нас есть очень интересные идеи, о части из них мы уже говорили, о части еще скажем. В частности, мы, например, думаем над введением опционов на акции. Это такой инструмент, который, на мой взгляд, важен для любого рынка деривативов", — сказал он.
"На самом деле, довольно давно обсуждается запуск именно опционов на акции. На мой взгляд, это действительно сейчас становится реально интересным. Мы видим интерес к этому со стороны клиентов и очень надеемся, что мы в этом году сумеем такой инструмент предложить", — добавил Марич.