МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 64,11 копейки, составив 74,4275 рубля, свидетельствуют данные биржи. Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 73,7864 рубля за доллар.