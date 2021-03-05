МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на волне распродаж, охватившей мировые фондовые рынки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.52 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,74%, до 6601,65 пункта, французский CAC 40 — на 0,81%, до 5783,26 пункта, немецкий DAX — на 0,73%, до 13956,9 пункта.

В пятницу на мировых фондовых рынках преобладают негативные настроения, чему способствовал, в частности, резкий рост доходности гособлигаций США. Показатель для десятилетних гособлигаций США вырос накануне до 1,58%. Так, азиатские рынки в основном снизились, фьючерсы на основные американские фондовые индексы также торгуются в "красной" зоне. Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды

Комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о состоянии экономики США вызвали беспокойство мировых фондовых рынков. Пауэлл в четверг заявил, что "открытие" экономики после коронавирусных ограничений может привести к росту цен. Кроме того он ожидает, что центробанк не будет принимать быстрых мер, даже если экономика увидит "временное повышение инфляции".

Аналитик FXTM Хан Тан (Han Tan), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считает, что комментарии Пауэлла были не тем, "на что надеялись некоторые сегменты рынков, ожидая, что глава ФРС попытается обуздать рост доходности". По его словам, позиция Пауэлла, "вероятно, оставит открытой дверь для новых приступов волатильности на мировых финансовых рынках".